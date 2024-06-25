Визначилася перша пара 1/8 фіналу Євро-2024

Збірна Італії побореться за путівку до чвертьфіналу проти Швейцарії.

Стала відома перша пара 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Першого чвертьфіналіста турніру визначатимуть Швейцарія та Італія.

Швейцарці вийшли до плейоф з 5 очками, посівши друге місце у групі A. Команда Мурата Якіна обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию проти Шотландії (1:1) та не втримала перемогу над Німеччиною (1:1), яка з 7 балами пробилася до 1/8 фіналу з першої позиції.

Італійці з 4 очками фінішували на другому місці у квартеті B, який виграла Іспанія з максимально можливими 9 балами. "Скуадра Адзурра" на шляху до плейоф здобула перемогу над Албанією (2:1) поступилася Іспанії (0:1) та на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії (1:1).

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Матч Швейцарія – Італія відбудеться у суботу, 29 червня, в Берліні. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що італійці та швейцарці зіграють між собою на другому поспіль чемпіонаті Європи. У груповому етапі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, збірна Італії захищає звання чинного чемпіона Європи. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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