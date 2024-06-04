Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Збірна України позмагається у квартеті E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Від 14 червня до 14 липня у Німеччині відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу.

У турнірі візьмуть участь 24 європейські збірні, зокрема й національна команда України.

Команда Сергія Реброва потрапила до групи E, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

До вашої уваги склад усіх груп та турнірні таблиці Євро-2024.

(жиром буде виділено учасників плейоф)



ГРУПА A

№ Команда І В Н П М О 1 НІМЕЧЧИНА 2 ШОТЛАНДІЯ 3 УГОРЩИНА 4 ШВЕЙЦАРІЯ



ГРУПА B

№ Команда І В Н П М О 1 ІСПАНІЯ 2 ХОРВАТІЯ 3 ІТАЛІЯ 4 АЛБАНІЯ



ГРУПА C

№ Команда І В Н П М О 1 СЛОВЕНІЯ 2 ДАНІЯ 3 СЕРБІЯ 4 АНГЛІЯ



ГРУПА D

№ Команда І В Н П М О 1 ПОЛЬЩА 2 НІДЕРЛАНДИ 3 АВСТРІЯ 4 ФРАНЦІЯ



ГРУПА E

№ Команда І В Н П М О 1 БЕЛЬГІЯ 2 СЛОВАЧЧИНА 3 РУМУНІЯ 4 УКРАЇНА



ГРУПА F

№ Команда І В Н П М О 1 ТУРЕЧЧИНА 2 ГРУЗІЯ 3 ПОРТУГАЛІЯ 4 ЧЕХІЯ

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