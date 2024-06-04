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Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Трофей Євро-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України позмагається у квартеті E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Від 14 червня до 14 липня у Німеччині відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу.

У турнірі візьмуть участь 24 європейські збірні, зокрема й національна команда України.

Команда Сергія Реброва потрапила до групи E, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

До вашої уваги склад усіх груп та турнірні таблиці Євро-2024.

ЄВРО-2024
РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ЄВРО-2024

(жиром буде виділено учасників плейоф)


ГРУПА A

Команда І В Н П М О
1 Германия НІМЕЧЧИНА            
2 ШОТЛАНДІЯ            
3 Венгрия УГОРЩИНА            
4 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ            


ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Испания ІСПАНІЯ            
2 Хорватия ХОРВАТІЯ            
3 ІТАЛІЯ            
4 Албания АЛБАНІЯ            


ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Словения СЛОВЕНІЯ            
2 Дания ДАНІЯ            
3 Сербия СЕРБІЯ            
4 Англия АНГЛІЯ            


ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Польша ПОЛЬЩА            
2 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ            
3 АВСТРІЯ            
4 Франция ФРАНЦІЯ            


ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ            
2 Словакия СЛОВАЧЧИНА            
3 Румыния РУМУНІЯ            
4 Украина УКРАЇНА            


ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 Турция ТУРЕЧЧИНА            
2 Грузия ГРУЗІЯ            
3 Португалия ПОРТУГАЛІЯ            
4 Чехия ЧЕХІЯ            

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