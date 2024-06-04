Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

Збірна України позмагається у квартеті E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Від 14 червня до 14 липня у Німеччині відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу.
У турнірі візьмуть участь 24 європейські збірні, зокрема й національна команда України.
Команда Сергія Реброва потрапила до групи E, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
До вашої уваги склад усіх груп та турнірні таблиці Євро-2024.
|ЄВРО-2024
|РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ЄВРО-2024
(жиром буде виділено учасників плейоф)
ГРУПА A
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НІМЕЧЧИНА
|2
|ШОТЛАНДІЯ
|3
|УГОРЩИНА
|4
|ШВЕЙЦАРІЯ
ГРУПА B
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ІСПАНІЯ
|2
|ХОРВАТІЯ
|3
|ІТАЛІЯ
|4
|АЛБАНІЯ
ГРУПА C
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЛОВЕНІЯ
|2
|ДАНІЯ
|3
|СЕРБІЯ
|4
|АНГЛІЯ
ГРУПА D
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬЩА
|2
|НІДЕРЛАНДИ
|3
|АВСТРІЯ
|4
|ФРАНЦІЯ
ГРУПА E
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГІЯ
|2
|СЛОВАЧЧИНА
|3
|РУМУНІЯ
|4
|УКРАЇНА
ГРУПА F
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЕЧЧИНА
|2
|ГРУЗІЯ
|3
|ПОРТУГАЛІЯ
|4
|ЧЕХІЯ
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