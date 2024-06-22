Євро-2024: хто вже вийшов до плейоф

Від 14 червня до 14 липня у Німеччині відбувається фінальний турнір Євро-2024 з футболу.

Його учасниками є 24 європейські збірні, зокрема й національна команда України.

Команда Сергія Реброва виступає у групі E, де на старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

У заключному турі українці 26 червня зіграють з бельгійцями. Саме цей поєдинок стане вирішальним для нашої збірної у контексті боротьби за вихід до плейоф.

Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Груповий етап континентальної першості завершиться 26 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться від 29 червня до 2 липня.

Станом на зараз участь у плейоф Євро-2024 вже забезпечили собі дві збірні – Німеччина та Іспанія. До вашої уваги список команд, які зіграють в 1/8 фіналу ЧЄ.

Збірні, які вийшли до плейоф Євро-2024

Німеччина (група A) – перше або друге місце;

(група A) – перше або друге місце; Іспанія (група B) – перше місце;

Список буде доповнюватися.

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