Україна – Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України зіграє з командою Бельгії в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Україна старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а потім здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Бельгія в першому турі Євро-2024 сенсаційно програла Словаччині (0:1), після чого обіграла Румунію (2:0).

Таким чином, перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів

Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Сергія Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія.