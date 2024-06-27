Україною кружляють ворожі безпілотники

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 27 червня 2024 року Україну вкотре атакували ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Ударні БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину", - йдеться у повідомленні.
"Рух ворожих БпЛА:
1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку" - додають у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.
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