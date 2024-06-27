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Україною кружляють ворожі безпілотники

Україною кружляють ворожі безпілотники

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 27 червня 2024 року Україну вкотре атакували ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Ударні БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину", - йдеться у повідомленні.

"Рух ворожих БпЛА:

1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.

2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.

3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку" - додають у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.

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