Російські окупанти дроном вдарили в Херсоні по дітям: що про це відомо

Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму. Постраждала також її сестра.

Російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей та дорослі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російські військові атакували з безпілотника двох дітей та дорослих у Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук”, - розповів Прокудін.

Крім того, травми отримала 15-річна сестра дівчинки. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію.

“Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги. Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми”, - додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.

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