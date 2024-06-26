Гетманцев шокував заявою про фінансування ЗСУ

У влади не залишилося дієвих рішень для фінансування Сил оборони, крім підвищення рівня оподаткування.

В Україні не залишилося хороших рішень для фінансування Сил оборони.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

“Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати”, — заявив він.

За його словами, немає інших рішень для фінансування Сил оборони, крім податків: зробити детінізація для цього недостатньо, вмикати друкарський станок та девальвувати гривню можновладці не збираються.

“У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому”, — заявив він.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що до кінця цього року на фінансування української армії потрібно додатково виділити щонайменше 300 млрд грн. Для цього доведеться підвищити як видаткову, так і дохідну частину бюджету.

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