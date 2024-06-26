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Президент Словаччини приголомшив заявою про боєприпаси для України

Президент Словаччини приголомшив заявою про боєприпаси для України

Частину боєприпасів за чеською ініціативою відновлять на словацьких заводах / Фото: Associated Press

Також він планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, зокрема частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Празі, повідомляє TASR

Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів”, — сказав Пеллегріні, додавши, що значну частину боєприпасів, які надаватимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.

Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. “Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, заявив Пеллегріні під час свого першого закордонного візиту на посаді глави держави в Празі в середу”, — пише TASR

Очікується, що наступного тижня Пеллегріні відвідає Польщу і поступово всі сусідні країни. Як пише словацьке агентство, своїм візитом до Брюсселя, він хоче показати міцну прив'язаність Словаччини до структур ЄС і НАТО.

Нагадаємо, українська сторона під час закупівлі зброї та боєприпасів зіштовхується з посередниками, які серйозно завищують ціну.

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