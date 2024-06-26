Що найкраще підходить для шашлика з курки: три варіанти маринаду

Ці три варіанти маринаду для курячого шашлика точно вразять навіть справжніх гурманів своїм вишуканим смаком.
Йогуртовий маринад зі спеціями
Інгредієнти:
- 200 г натурального йогурту;
- 3 ст. ложки лимонного соку;
- 3 ст. ложки оливкової олії;
- 1 цибулина;
- 20 г подрібненого листя м'яти;
- 4 зубчика часнику;
- цедра 1 лимону;
- 1/2 ч. ложки меленого кмину;
- 1/2 ч. ложки коріандру;
- 1/2 ч. ложки гострої паприки;
- 1/4 ч. ложки молотої кориці;
- 1/4 ч. ложки імбиру.
Приготування:
Змішати всі компоненти у блендері, збити до однорідної маси. Маринад потрібно використовувати одразу. Курку щедро намастіть і відправте на ніч в холодильник. Найкраще таким маринадом маринувати цілу курку, а не філе.
Цитрусовий маринад
Інгредієнти:
- 3 ст. ложки меду;
- 50 мл рисового оцту;
- 1 лимон;
- 1 апельсин;
- сіль, мелений чорний перець за смаком.
Приготування:
Прогрійте у сотейнику мед та рисовий оцет. Суміш вилийте до миски, додайте сік лимону і цедру апельсину, перемішайте. Посоліть і поперчіть. Маринувати куряче м'ясо кілька год.
Гірчичний маринад з шавлією
Інгредієнти:
- 2 ст. ложки зерниста гірчиця;
- 1/2 лимону;
- 16 шт. листя шавлії;
- 4 зубчика часнику;
- 2 ст. ложки оливкової олії;
- 1 ч. ложка меду;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Приготування:
Натріть цедру лимону, додайте лимонний сік, гірчицю, дрібно нарізане листя шавлії, оливкову олію, мед та вичавлений часник. Поперчіть і посоліть, добре перемішайте. М'ясо щедро намажте сумішшю, закрийте в мисці кришкою і залишіть маринуватися на 1 годину.
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