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Що найкраще підходить для шашлика з курки: три варіанти маринаду

Що найкраще підходить для шашлика з курки: три варіанти маринаду

Курячий шашлик: маринади / Фото: pixabay.com

Ці три варіанти маринаду для курячого шашлика точно вразять навіть справжніх гурманів своїм вишуканим смаком.

Йогуртовий маринад зі спеціями

Інгредієнти:

  • 200 г натурального йогурту;
  • 3 ст. ложки лимонного соку;
  • 3 ст. ложки оливкової олії;
  • 1 цибулина;
  • 20 г подрібненого листя м'яти;
  • 4 зубчика часнику;
  • цедра 1 лимону;
  • 1/2 ч. ложки меленого кмину;
  • 1/2 ч. ложки коріандру;
  • 1/2 ч. ложки гострої паприки;
  • 1/4 ч. ложки молотої кориці;
  • 1/4 ч. ложки імбиру.

Приготування:

Змішати всі компоненти у блендері, збити до однорідної маси. Маринад потрібно використовувати одразу. Курку щедро намастіть і відправте на ніч в холодильник. Найкраще таким маринадом маринувати цілу курку, а не філе.

Цитрусовий маринад

Інгредієнти:

  • 3 ст. ложки меду;
  • 50 мл рисового оцту;
  • 1 лимон;
  • 1 апельсин;
  • сіль, мелений чорний перець за смаком.

Приготування:

Прогрійте у сотейнику мед та рисовий оцет. Суміш вилийте до миски, додайте сік лимону і цедру апельсину, перемішайте. Посоліть і поперчіть. Маринувати куряче м'ясо кілька год.

Гірчичний маринад з шавлією

Інгредієнти:

  • 2 ст. ложки зерниста гірчиця;
  • 1/2 лимону;
  • 16 шт. листя шавлії;
  • 4 зубчика часнику;
  • 2 ст. ложки оливкової олії;
  • 1 ч. ложка меду;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування:

Натріть цедру лимону, додайте лимонний сік, гірчицю, дрібно нарізане листя шавлії, оливкову олію, мед та вичавлений часник. Поперчіть і посоліть, добре перемішайте. М'ясо щедро намажте сумішшю, закрийте в мисці кришкою і залишіть маринуватися на 1 годину.

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