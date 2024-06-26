Що найкраще підходить для шашлика з курки: три варіанти маринаду

Ці три варіанти маринаду для курячого шашлика точно вразять навіть справжніх гурманів своїм вишуканим смаком.

Йогуртовий маринад зі спеціями

Інгредієнти:

200 г натурального йогурту;

3 ст. ложки лимонного соку;

3 ст. ложки оливкової олії;

1 цибулина;

20 г подрібненого листя м'яти;

4 зубчика часнику;

цедра 1 лимону;

1/2 ч. ложки меленого кмину;

1/2 ч. ложки коріандру;

1/2 ч. ложки гострої паприки;

1/4 ч. ложки молотої кориці;

1/4 ч. ложки імбиру.

Приготування:

Змішати всі компоненти у блендері, збити до однорідної маси. Маринад потрібно використовувати одразу. Курку щедро намастіть і відправте на ніч в холодильник. Найкраще таким маринадом маринувати цілу курку, а не філе.

Цитрусовий маринад

Інгредієнти:

3 ст. ложки меду;

50 мл рисового оцту;

1 лимон;

1 апельсин;

сіль, мелений чорний перець за смаком.

Приготування:

Прогрійте у сотейнику мед та рисовий оцет. Суміш вилийте до миски, додайте сік лимону і цедру апельсину, перемішайте. Посоліть і поперчіть. Маринувати куряче м'ясо кілька год.

Гірчичний маринад з шавлією

Інгредієнти:

2 ст. ложки зерниста гірчиця;

1/2 лимону;

16 шт. листя шавлії;

4 зубчика часнику;

2 ст. ложки оливкової олії;

1 ч. ложка меду;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Приготування:

Натріть цедру лимону, додайте лимонний сік, гірчицю, дрібно нарізане листя шавлії, оливкову олію, мед та вичавлений часник. Поперчіть і посоліть, добре перемішайте. М'ясо щедро намажте сумішшю, закрийте в мисці кришкою і залишіть маринуватися на 1 годину.

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