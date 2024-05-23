Доведеться підвищити податки: на потреби армії потрібно ще 300 млрд грн — Гетманцев

Фінансування військових потреб України відбувається за рахунок внутрішніх джерел, для цього не можна запозичити кошти у західних партнерів.

До кінця цього року на фінансування української армії потрібно додатково виділити щонайменше 300 млрд грн. Для цього доведеться підвищити як видаткову, так і дохідну частину бюджету.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що фінансування української армії відбувається за рахунок внутрішніх джерел, на ці потреби не можна запозичити кошти у західних партнерів.

За словами Гетманцева, Кабмін підраховує потреби, але вже відомо, що вони “дуже великі”.

“Не менше 300 млрд до кінця року. Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від КМ. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів”, - заявив він.

Данило Гетманцев визнав, що підвищення податків не “добрий” крок для економіки, але наголосив, що війна загалом - “це дуже погано”.

“Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя”, - зазначив він.

Водночас Данило Гетманцев запевнив, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись, і висловив сподівання, що боротьба з тінню/контрабандою буде зміцнюватись.

“Бо власне це і є додаткова податкова база, яка "лежить під ногами". Ці речі навіть не потребують пояснень і дискусії. Мародерство під час війни має каратись за всією суворістю закону. Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два - це запозичення та податки”, - наголосив він.

Нагадаємо, на початку 2024 року експерти підрахували, що видатки України на оборону та безпеку становитимуть близько $60 млрд на рік.

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