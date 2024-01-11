Війна без грошей: Україні бракує близько $15 млрд на фінансування оборони

За підрахунками експертів, видатки держави на оборону та безпеку становитимуть близько $60 млрд на рік.

Реальний дефіцит бюджету України 2024 року з урахуванням усіх військових потреб становить близько $50 млрд. Як забезпечити повне фінансування необхідних витрат, розмірковували керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій та партнер дослідницької компанії Saturday Team Олексій Сівірін.

Їхній аналіз опублікувало видання Forbes.

Аналітики відзначили, що середньомісячні видатки на оборону за бюджетною програмою у 2024 році закладені на рівні 74 млрд грн проти фактичних витрат у вересні – листопаді 2023-го на рівні 114 млрд грн.

За підрахунками експертів, видатки держави на оборону та безпеку становитимуть близько $60 млрд на рік. Їх, за домовленістю з партнерами, Україна повинна покривати коштом власних ресурсів, яких у бюджеті лише $45 млрд.

"Додатково до очікуваної "фінансової дірки" у $35–37 млрд Україні потрібно буде ще знайти близько $15 млрд на власне фінансування оборони. Таким чином, загальний брак внутрішніх ресурсів на 2024 рік сягає приблизно $50 млрд, і на 2025 рік буде не меншим”, - йдеться у публікації.

Які існують джерела надходжень

Аналітики перерахували ймовірні варіанти для надходжень коштів на оборону та безпеку.

Гарантовано Україна може отримати цього року:

приблизно $6 млрд від Японії, Канади та Британії, якщо справдяться їхні обіцянки підтримувати Україну на рівні попередніх років;

до $5,4 млрд від МВФ та до €12–15 млрд від ЄС за умови, що ми будемо дотримуватися погодженого графіка реформ;

до $8 млрд чи до $11 млрд від США за умови, що Штати подолають внутрішні політичні розбіжності.

Загалом Україна може розраховувати на фінансування у розмірі $32–39 млрд у 2024 році. Тобто діра українського оборонного бюджету може сягнути $11–20 млрд на рік.

Чи існують додаткові джерела фінансування

Експерти наголосили, що перерозподіл витрат не дасть відчутного результату, оскільки загальні видатки на освіту, культуру чи охорону здоров’я у держбюджеті 2024 року не перевищують $10 млрд.

Збільшити надходження до державного бюджету можна за допомогою п’яти опцій:

коштом заморожених активів Росії, але цей варіант фінансування залежить здебільшого не від українського уряду;

коштом прямих позик від Нацбанку, що може призвести до неконтрольованого зростання цін та девальвації гривні;

коштом збільшення внутрішніх позик, зокрема банківська система має на сьогодні вільних коштів на суму, що перевищує $25 млрд, тож могла б активніше фінансувати державний бюджет;

шляхом збільшення податкового навантаження на економіку та ефективності збору податків, що є основою нещодавно оприлюдненої урядом Національної стратегії доходів;

за допомогою збільшення податкової бази внаслідок створення нових підприємств та секторів економіки, а також шляхом оподаткування секторів, які раніше держава обходила своєю увагою (як це було з гральним бізнесом).

“Пошук надійних та стабільних джерел додаткового наповнення державного бюджету на $11–20 млрд у 2024 році та близько $30 млрд на наступні роки має стати пріоритетним завданням не лише для уряду, а й для всіх, хто не задіяний у безпосередній захист України. І починати цей пошук потрібно вже сьогодні”, - підсумували експерти.

Нагадаємо, Сполучені Штати більше не можуть надавати військову допомогу для України, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

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