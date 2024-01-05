Допомога від США: компромісу з республіканцями досі не досягнуто — Bloomberg

Двопартійна група сенаторів не досягнула згоди щодо змін в імміграційній політиці США, яких вимагають республіканці як умову для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні на 61 мільярд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Провідний представник Демократичної партії Сенату Кріс Мерфі повідомив, що переговори щодо двопартійного компромісу у Сенаті затягуються.

За інформацією видання, переговори зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників. Тому будь-яка угода в Сенаті може не пройти в Палаті представників.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість переговорів із президентом Джо Байденом, наполягаючи на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.

Бюджетний директор Білого дому Шаланда Янг прохолодно поставилася до ідеї прямих переговорів з Джонсоном. Вона сказала, що лідер республіканців у Палаті представників має натомість більше брати участь у переговорах у Сенаті.

“Ми повинні досягти угоди, а не починати з нуля нові переговори”, — сказала вона.

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні і водночас запобігання нелегальній імміграції через американсько-мексиканський кордон.

Нагадаємо, речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

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