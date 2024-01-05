Помощь от США: компромисс с республиканцами до сих пор не достигнут — Bloomberg

Двухпартийная группа сенаторов не достигла согласия по поводу изменений в иммиграционной политике США, которых требуют республиканцы как условие для одобрения запроса Байдена на экстренную помощь Украине на 61 миллиард долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущий представитель Демократической партии Сената Крис Мерфи сообщил, что переговоры по двупартийному компромиссу в Сенате затягиваются.

По информации издания, переговоры сосредоточены на более ограниченных уступках, чем добиваются республиканцы в Палате представителей. Потому любое соглашение в Сенате может не пройти в Палате представителей.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассматривает возможность переговоров с президентом Джо Байденом, настаивая на том, чтобы Байден принял ряд иммиграционных изменений, включая новые ограничения возможности президента отменять депортацию мигрантов и изменения критериев для предоставления убежища.

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг прохладно отнеслась к идее прямых переговоров с Джонсоном. Она сказала, что лидер республиканцев в Палате представителей должен больше участвовать в переговорах в Сенате.

"Мы должны достичь соглашения, а не начинать с нуля новые переговоры", — сказала она.

Белый дом и Конгресс США пытаются достичь договоренности, которая будет предусматривать оказание военной помощи Украине и одновременно предотвращение нелегальной иммиграции через американо-мексиканскую границу.

Напомним, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, ведь стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

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