Ворог поширює фейк про спалах холери у Херсоні

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про спалах холери в лавах Збройних Сил України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у соціальних мережах.

За словами пропагандистів, сталося це у Херсоні.

"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - йдеться у повідомленні.

Подібна брехня продукується з метою деморалізації Збройних Сил України та сіяння панічних настроїв серед цивільного населення України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Маріуполі виявлено масові випадки холери серед дітей.

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