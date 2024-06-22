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Ворог поширює фейк про спалах холери у Херсоні

Ворог поширює фейк про спалах холери у Херсоні

Холера / Фото: Getty Images

Окупанти продовжують сіяння панічних настроїв серед цивільного населення України.

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про спалах холери в лавах Збройних Сил України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у соціальних мережах. 

За словами пропагандистів, сталося це у Херсоні.

"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - йдеться у повідомленні. 

Подібна брехня продукується з метою деморалізації Збройних Сил України та сіяння панічних настроїв серед цивільного населення України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Маріуполі виявлено масові випадки холери серед дітей

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