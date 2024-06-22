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Україна відбилася від ракет та безпілотників: де пролунали вибухи

Україна відбилася від ракет та безпілотників: де пролунали вибухи

У Луцьку вночі було гучно. / Фото: ТСН.ua

Ніч проти 22 червня була напруженою.

У ніч проти 22 червня 2024 року ворог знову атакував Україну. 

Серед засобів атаки - ворожі безпілотники та крилаті ракети. 

Основний удар безпілотників Росія спрямувала на Луцьк у Волинській області. Також на Луцьк летіла і ракета. 

Вночі тут було чути низку вибухів, - заявили очевидці. 

Також на Вінниччині, Івано-Франківщині та у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Про це повідомили журналісти Суспільного. 

До того вибухи пролунали у Павлограді, що на Дніпропетровщині. 

Також є повідомлення про вибухи біля Стрия, що на Львівщині. 

Щодо ракет, то вони, як і безпілотники, традиційно кружляли Україною. Було запущено дві групи ракет у різних напрямках. 

Як повідомили моніторингові канали, третя група ракет перетнула межу Білорусі і зникла з радарів. 

Додамо, що раніше повідомлялося про те, що зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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