Україна відбилася від ракет та безпілотників: де пролунали вибухи

Ніч проти 22 червня була напруженою.

У ніч проти 22 червня 2024 року ворог знову атакував Україну.

Серед засобів атаки - ворожі безпілотники та крилаті ракети.

Основний удар безпілотників Росія спрямувала на Луцьк у Волинській області. Також на Луцьк летіла і ракета.

Вночі тут було чути низку вибухів, - заявили очевидці.

Також на Вінниччині, Івано-Франківщині та у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Про це повідомили журналісти Суспільного.

До того вибухи пролунали у Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Також є повідомлення про вибухи біля Стрия, що на Львівщині.

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Щодо ракет, то вони, як і безпілотники, традиційно кружляли Україною. Було запущено дві групи ракет у різних напрямках.

Як повідомили моніторингові канали, третя група ракет перетнула межу Білорусі і зникла з радарів.

Додамо, що раніше повідомлялося про те, що зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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