Нова велетенська небезпека для України: військовий експерт стривожив заявою

Авіаційні бомби ФАБ-3000 можуть нести лише Су-34, але є кілька варіантів, як з ними боротися.

У п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

Яку небезпеку несуть ФАБ-3000, які почала застосовувати Росія, розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

"Це велетенська загроза, велетенська небезпека, дуже погана новина", – наголосив військовий експерт.

При цьому він зазначив, що такі авіаційні бомби можуть нести лише надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, але є кілька варіантів, як з ними боротися.

"Су-34 збивають F-16, збивають Patriot. Можна їх нищити на аеродромах, але потрібна далекобійна ракета. Така ракета наразі тільки одна – ATACMS. Дозволу застосовувати її у глибину Російської Федерації на таких відстанях немає", – пояснив Петро Черник.

Нагадаємо, бомба ФАБ-3000 важить 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни). Її радіус суцільного ураження становить 230 метрів, а уламки бомби зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів.

Читайте також провідні новини дня: