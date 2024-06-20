Бомба впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди.

Окупанти вперше атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. На Липці Харківської області скинули тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції.

Про це пише BILD.

Армія РФ вперше скинула в Україну надважку бомбу ФАБ-3000

Деталі

Раніше експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке писав про масове застосування в Україні найважчої на той момент плануючої фугасної авіабомби ФАБ-1500-М54. Сьогодні з'явилися повідомлення, що на Липці Харківської області скинули тритонну бомбу ФАБ-3000 М-54 з керованим модулем планування та корекції (КМПК).

"Сьогодні Росія скинула на Україну першу ФАБ-3000 М-54 КМПК, вразивши будівлю Нової Пошти №1 у прифронтовому селищі Липці Харківської області. Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", – пише Рьопке.

За даними російського телеграм-каналу Fighterbomber, це "перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з КМПК". Йдеться про те, що "радіус суцільної поразки у ФАБ-3000 – 230 метрів, а уламки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів".

Нагадаємо, вдень в середу, 19 червня, російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по околиці Харкова, поціливши по дитячому майданчику.

Читайте також: