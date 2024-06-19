Росіяни атакували околицю Харкова КАБами: Терехов назвав ціль

Постраждалих за попередньою інформацією немає.

Вдень середи, 19 червня, російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами (КАБ - ред.) по околиці Харкова, поціливши по дитячому майданчику.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає", - написав він.

Перше повідомлення про "приліт" міський голова опублікував о 16:32.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, ЗСУ відбили позиції у Харківській області.

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