Росіяни атакували околицю Харкова КАБами: Терехов назвав ціль

Постраждалих за попередньою інформацією немає.
Вдень середи, 19 червня, російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами (КАБ - ред.) по околиці Харкова, поціливши по дитячому майданчику.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає", - написав він.
Перше повідомлення про "приліт" міський голова опублікував о 16:32.
Нагадаємо, за даними американських аналітиків, ЗСУ відбили позиції у Харківській області.
Читайте провідні новини дня:
- "Київміськбуд" все?": інвестори розповіли про останній шанс та початок руйнування недобудов
- З’їж карамельку та тримай цигарку: чому полоненим путінським вбивцям в Україні запропонували майже ресторанне меню
- Вночі у Львівській області сталися вибухи: що відомо