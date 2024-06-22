Зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС - Повітряні Сили ЗСУ

Якщо оголосять повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.

Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Тривогу не ігноруємо!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що виліт, ймовірно, бойовий, а це означає:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 - 03:00.

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:30 - 03:30.

в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:30.

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 - 05:20.

Час дуже приблизний, з великою похибкою.

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"За бортами продовжуємо стежити, точна кількість бортів буде відома ближче до 02:00", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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