Зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС - Повітряні Сили ЗСУ

Якщо оголосять повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.
Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Тривогу не ігноруємо!", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що виліт, ймовірно, бойовий, а це означає:
- в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 - 03:00.
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:30 - 03:30.
- в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:30.
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 - 05:20.
- Час дуже приблизний, з великою похибкою.
"За бортами продовжуємо стежити, точна кількість бортів буде відома ближче до 02:00", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.
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