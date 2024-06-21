По всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка загроза

У п'ятницю, 21 червня, о 23:40 по всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Вже втретє за день.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Шахеди продовжують рух наступним курсом: перша група з Херсонської області через Миколаївську та Одеську в напрямку Вінниці; друга група з Херсонської через Миколаївську в напрямку Кіровоградської області;”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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