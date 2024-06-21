Нідерланди – Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірні Нідерландів та Франції зійдуться в матчі другого туру групи D фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На старті континентальної першості збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), а Франція обіграла Австрію (1:0).

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В іншому матчі другого туру квартету D позмагаються збірні Польщі та Австрії (21 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

У заключному третьому турі групового етапу Нідерланди зіграють проти Австрії, а Франція побореться з Польщею. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 19:00 за київським часом).

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Франція.