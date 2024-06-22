Україну охопила повітряна тривога: названа причина

У ніч проти 22 червня 2024 року Україна "почервоніла" через оголошену у всіх областях повітряної тривоги.

Причиною для цього стало те, що ймовірно відбулися пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95.

Як повідомляють моніторингові канали, крилаті ракети рухаються у бік Запоріжжя та Дніпра.

"Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського", - додають у Повітряних Силах ЗСУ.

Також Україною рухаються безпілотники:

перша група БПЛА на Тернопільщині - курс на Львівщину;

друга група БПЛА на Житомирщині - курс північнозахідний.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Також читайте На Сумщині пролунало 82 вибухи

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

Читайте провідні новини дня: