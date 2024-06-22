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Україну охопила повітряна тривога: названа причина

Україну охопила повітряна тривога: названа причина

Не нехтуйте особистою безпекою. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 22 червня 2024 року Україна "почервоніла" через оголошену у всіх областях повітряної тривоги. 

Причиною для цього стало те, що ймовірно відбулися пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95

Як повідомляють моніторингові канали, крилаті ракети рухаються у бік Запоріжжя та Дніпра. 

"Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського", - додають у Повітряних Силах ЗСУ. 

Також Україною рухаються безпілотники:

  • перша група БПЛА на Тернопільщині - курс на Львівщину;
  • друга група БПЛА на Житомирщині - курс північнозахідний.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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