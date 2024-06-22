На Сумщині пролунало 82 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 21 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (7 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади, здійснили удар FPV-дрона (1 вибух), артобстріл (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів).

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Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії ( вибухів) та РСЗВ (25 вибухів).

Юнаківська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін хоче створити "буферну зону" у прикордонних з Росією областях - Сумській та Харківській.

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