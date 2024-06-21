Нічний ракетний удар по Україні: куди цілилися росіяни

Вночі 21 червня агресорка Росія намагалася атакувати ракетами критичну інфраструктуру України. Втім, ворогу це не вдалося. Всі повітряні цілі знищила ППО.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски від першої ночі. Намагався традиційно вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося", - сказав він.

Вночі окупанти не застосовували безпілотники. Чому, Євлаш не сказав. Втім наголосив, що "ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними".

За його словами, окупанти намагаються "промацувати" українську ППО. Саме тому загарбники використовує різні методи. Зокрема, комбіновані атаки.

"Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами і засобами аби відбивати ці атаки", - додав він.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по Україні ракетами. Окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації. Вони вдарили керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

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