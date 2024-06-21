РФ вдарила по Україні ракетами: скільки повітряних цілей вдалось збити

ППО працювала у двох областях.

Вночі проти п'ятниці, 21 червня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Україні. Сили ППО знищили усі повітряні цілі, що запустив ворог.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації. Вони вдарили керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі у низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Зокрема, ворог запустив крилаті ракети в сторону Кропивницького.

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