Візит Путіна до В'єтнаму: експерт назвав мету російського диктатора

Президент РФ Володимир Путін здійснив візит до В'єтнаму. Там російський диктатор, зокрема, намагався обговорити розширення асортименту товарів військового та подвійного призначення російського виробництва на в’єтнамському ринку.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Мережі.

Зазначається, що між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 документів про співпрацю в різних сферах, а також заяву "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин".

На думку Коваленка, відмінністю візиту Путіна до Ханою від його поїздки до КНДР, є склад російської делегації, який цього разу складався з осіб, відповідальних за експортну політику РФ у військовій сфері (Дмитро Шугаєв, Лев Міхєєв).

"Це може свідчити про наміри обговорити розширення асортименту товарів військового та подвійного призначення російського виробництва на в’єтнамському ринку. Але варто пам‘ятати, що санкції В‘єтнаму не треба, тому там будуть вкрай обережні", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Путін після візиту до Пхеньяна і зустрічі зі своїм північнокорейським "колегою" Кім Чен Ином прибув до В’єтнаму.

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