Астрологічний прогноз на 22 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: можна приступати до реалізації нових проектів, що стосується важливих рішень, то приймати їх необхідно обережно.

Символ дня: Гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: циркон, вороній та яструбине око.

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: через загрозу підхопити інфекційне захворювання потрібно відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей, де такі недуги дуже швидко передаються від людини до людини.

Харчування дня: у їжі необхідна помірність, від важкої їжі – насамперед м'яса – треба відмовитись.

Стрижка: невдалий день для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо рекомендується доглядати виноградну лозу.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги та чистити прикраси від негативу, що «налипнув» на них.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими і виконуються через три дні.

Табу дня: не можна займатися самокритикою – цього дня вона замість очікуваної користі завдасть шкоди.

Цитата дня: «Ті, хто позбавляє волі інших, недостойні її самі»(Авраам Лінкольн).

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