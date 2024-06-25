Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чим замінити слово "лайфгак": 15 українських варіантів

Чим замінити слово "лайфгак": 15 українських варіантів

Чим замінити слово "лайфгак" / Фото: Freepik

У нашій мові є купа варіантів до будь-якого запозиченого слова.

Лайфгак – це корисна порада, яка спрощує процес чи економить час для досягнення будь-якої мети. Це слово має іншомовне походження, а в українській мові є велика кількість цікавих відповідників до нього. Розповідаємо, чим замінити лексему "лайфгак", посилаючись на ресурс "Словотвір".

Які українські відповідники до слова "лайфгак": 15 цікавих варіантів

Наразі у соцмережах нам пропонується купа порад і маленьких хитрощів, які називаються лайфгаками. Але у словниках сучасної української літературної мови такого слова немає, натомість нам пропонують інші варіанти. Це такі:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик;
  • вигадка;
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець;
  • порада;
  • придумка;
  • підказка;
  • дотеп.

Читайте також:

Як українською правильно сказати "газіровка": таке милозвучне слово мало кому відоме

Як правильно сказати українською "приймати участь": пояснення

Це не суржик: 6 українських слів, які можна сміливо використовувати у своєму мовленні

Повʼязані теми:

Наступна публікація