Чим замінити слово "лайфгак": 15 українських варіантів

Лайфгак – це корисна порада, яка спрощує процес чи економить час для досягнення будь-якої мети. Це слово має іншомовне походження, а в українській мові є велика кількість цікавих відповідників до нього. Розповідаємо, чим замінити лексему "лайфгак", посилаючись на ресурс "Словотвір".

Які українські відповідники до слова "лайфгак": 15 цікавих варіантів

Наразі у соцмережах нам пропонується купа порад і маленьких хитрощів, які називаються лайфгаками. Але у словниках сучасної української літературної мови такого слова немає, натомість нам пропонують інші варіанти. Це такі:

хитрик;

лазівка;

корисняк;

кмітлинка;

зарада;

життєхитрик;

вигадка;

викрутас;

викрутень;

життівка;

хитрунець;

порада;

придумка;

підказка;

дотеп.

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