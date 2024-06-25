Чим замінити слово "лайфгак": 15 українських варіантів

У нашій мові є купа варіантів до будь-якого запозиченого слова.
Лайфгак – це корисна порада, яка спрощує процес чи економить час для досягнення будь-якої мети. Це слово має іншомовне походження, а в українській мові є велика кількість цікавих відповідників до нього. Розповідаємо, чим замінити лексему "лайфгак", посилаючись на ресурс "Словотвір".
Які українські відповідники до слова "лайфгак": 15 цікавих варіантів
Наразі у соцмережах нам пропонується купа порад і маленьких хитрощів, які називаються лайфгаками. Але у словниках сучасної української літературної мови такого слова немає, натомість нам пропонують інші варіанти. Це такі:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик;
- вигадка;
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець;
- порада;
- придумка;
- підказка;
- дотеп.
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