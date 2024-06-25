Кортеж Орбана потрапив у серйозну ДТП: є загиблий - Bild

За даними ЗМІ, Віктор Орбан перебував у Німеччині на Чемпіонаті Європи з футболу.
У німецькому місті Штутгарті кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який рухався до аеропорту, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув поліцейський, який супроводжував колону, ще один - отримав важкі поранення.
Про це пише відоме німецьке видання Bild.
Зазначається, що 69-річна жінка на своєму BMW не помітила шлагбаум, виїхала на перехрестя, повертаючи ліворуч, здійснивши наїзд на мотоцикл 61-річного поліцейського, який супроводжував машину Віктора Орбана. Аварія сталася приблизно за вісім кілометрів до прибуття в аеропорт.
Внаслідок ДТП обидва офіцери отримали важкі травми. За інформацією ЗМІ, 61-річний чоловік невдовзі помер у лікарні.
"Ми глибоко шоковані аварією наших колег. Трагічні обставини смерті нашого шановного колеги приголомшили нас і вразили всю поліцію Штутгарта до глибини душі", - прокоментував ДТП начальник поліції Маркус Айзенбраун.
Відомо, що Віктор Орбан перебував у Німеччині на Чемпіонаті Європи з футболу. Напередодні ввечері він бачив перемогу збірної Угорщини у матчі попереднього раунду чемпіонату Європи проти Шотландії на арені МХП у Штутгарті.
Нагадаємо, 15 травня 2024 року в місті Гандлова на прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах. Підозрюваний є 71-річний письменник Юрай Чинтула.
Провідні новини на сьогодні:
- Що приховує в Туреччині заступник генпрокурора Дмитро Вербицький: ексклюзивні кадри
- Як по-новому можуть ловити ухилянтів та кому виб’ють двері: що каже про військову поліцію адвокатка
- Скандал з командувачем Содолем: в "Азові" звинувачують бойового генерала в загибелі тисяч солдатів – деталі