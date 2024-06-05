Як правильно сказати українською "приймати участь": пояснення

У нашій мові часто трапляються словосполучення, які "прижилися" в українській мові через вплив російської. Особливо це стосується сталих виразів. Одним з таких прикладів є словосполучення "приймати участь".

Багаторічний вплив російської мови на українську призвів до появи численних калькованих виразів, які міцно вкоренилися в нашому мовленні. Серед них - "приймати участь", який є дослівним перекладом російського "принимать участие".

Як правильно сказати українською "приймати участь" - читайте на ТСН.ua.

Мовознавці однозначно стверджують: єдино правильним в українській мові є вираз "брати участь". Він означає активну роль і особистий внесок людини у якусь подію, дію або процес. "Брати участь" підкреслює особисту відповідальність та залученість.

Наприклад, ми кажемо: "Завтра ми всі збираємось брати участь у спортивному заході" або "Вона завжди рада брати участь у благодійних акціях". У цих реченнях "брати участь" звучить природно і відповідає гне лише духу української мови, а й правилам нашої мови.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно сказати українською "в том числе".

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