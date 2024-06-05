Парад планет улітку 2024 року: три цікаві езотеричні ритуали

Парад планет відбувається не досить часто.
Улітку 2024 року мешканці Землі матимуть унікальну нагоду побачити видимий парад планет. Цей парад цьогоріч складатиметься з шести планет Сонячної системи: Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.
З погляду езотерики, парад планет – це потужне енергетичне явище, яке можна використати для проведення ритуалів, спрямованих на самопізнання, зцілення та зміцнення зв'язку зі Всесвітом. Ось три езотеричні ритуали, які рекомендують проводити під час параду планет:
Ритуал очищення та захисту
Знадобиться:
- Біла свічка
- Ладан або шавлія
- Чаша з водою
- Сіль
Інструкції:
- Підготовка: Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не турбуватиме. Запаліть білу свічку і ладан або шавлію.
- Очищення: Використовуючи дим ладану або шавлії, очистьте простір навколо себе. Уявляйте, як дим забирає всі негативні енергії.
- Захист: Посипте сіль навколо себе, утворюючи захисне коло. Візьміть чашу з водою і промовте: "Ця вода очищує мене від усіх негативних впливів. Я захищений/захищена."
- Медитація: Закрийте очі і медитуйте, уявляючи себе в захисній бульбашці світла. Відчуйте, як енергія параду планет очищає і захищає вас.
Ритуал побудови намірів
Знадобиться:
- Папір і ручка
- Маленька скляна баночка
- Зелена свічка
Інструкції:
- Підготовка: знайдіть спокійне місце. Запаліть зелену свічку, яка символізує зростання і нові починання.
- Написання намірів: напишіть на папері свої бажання та наміри. Будьте конкретні і щирі.
- Активізація намірів: складіть папір і покладіть його в скляну баночку. Уявляйте, як енергія параду планет підсилює ваші наміри.
- Медитація: медитуйте, уявляючи, як ваші бажання вже здійснилися. Відчуйте радість і вдячність.
- Закриття ритуалу: загасіть свічку і зберігайте баночку в безпечному місці як символ ваших намірів.
Ритуал гармонізації чакр
Знадобиться:
- Набір каменів або кристалів для кожної чакри (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий)
- Спокійна музика або звуки природи
Інструкції:
- Підготовка: ляжте на спину в спокійному місці. Розмістіть камені відповідно до розташування ваших чакр (від основи хребта до верхівки голови).
- Розслаблення: увімкніть спокійну музику або звуки природи. Закрийте очі і розслабтеся.
- Фокусування на чакрах: почніть з кореневої чакри і уявляйте, як енергія планетного параду входить у ваше тіло через кожну чакру, очищаючи і гармонізуючи її.
- Медитація: проведіть декілька хвилин на кожній чакрі, поступово піднімаючись, від кореневої чакри до коронної.
- Завершення: після того, як пройдете всі чакри, уявіть себе оточеним світлом, яке гармонізує всю вашу енергетичну систему. Закінчіть медитацію, подякувавши Всесвіту.
Ці ритуали базуються на езотеричних переконаннях і практиках. Вони спрямовані на використання потенційно посиленої енергії параду планет для самопізнання, духовного зростання та гармонізації.
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