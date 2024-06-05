Парад планет улітку 2024 року: три цікаві езотеричні ритуали

Улітку 2024 року мешканці Землі матимуть унікальну нагоду побачити видимий парад планет. Цей парад цьогоріч складатиметься з шести планет Сонячної системи: Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.

З погляду езотерики, парад планет – це потужне енергетичне явище, яке можна використати для проведення ритуалів, спрямованих на самопізнання, зцілення та зміцнення зв'язку зі Всесвітом. Ось три езотеричні ритуали, які рекомендують проводити під час параду планет:

Ритуал очищення та захисту

Знадобиться:

Біла свічка

Ладан або шавлія

Чаша з водою

Сіль

Інструкції:

Підготовка: Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не турбуватиме. Запаліть білу свічку і ладан або шавлію. Очищення: Використовуючи дим ладану або шавлії, очистьте простір навколо себе. Уявляйте, як дим забирає всі негативні енергії. Захист: Посипте сіль навколо себе, утворюючи захисне коло. Візьміть чашу з водою і промовте: "Ця вода очищує мене від усіх негативних впливів. Я захищений/захищена." Медитація: Закрийте очі і медитуйте, уявляючи себе в захисній бульбашці світла. Відчуйте, як енергія параду планет очищає і захищає вас.

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Ритуал побудови намірів

Знадобиться:

Папір і ручка

Маленька скляна баночка

Зелена свічка

Інструкції:

Підготовка: знайдіть спокійне місце. Запаліть зелену свічку, яка символізує зростання і нові починання. Написання намірів: напишіть на папері свої бажання та наміри. Будьте конкретні і щирі. Активізація намірів: складіть папір і покладіть його в скляну баночку. Уявляйте, як енергія параду планет підсилює ваші наміри. Медитація: медитуйте, уявляючи, як ваші бажання вже здійснилися. Відчуйте радість і вдячність. Закриття ритуалу: загасіть свічку і зберігайте баночку в безпечному місці як символ ваших намірів.

Ритуал гармонізації чакр

Знадобиться:

Набір каменів або кристалів для кожної чакри (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий)

Спокійна музика або звуки природи

Інструкції:

Підготовка: ляжте на спину в спокійному місці. Розмістіть камені відповідно до розташування ваших чакр (від основи хребта до верхівки голови). Розслаблення: увімкніть спокійну музику або звуки природи. Закрийте очі і розслабтеся. Фокусування на чакрах: почніть з кореневої чакри і уявляйте, як енергія планетного параду входить у ваше тіло через кожну чакру, очищаючи і гармонізуючи її. Медитація: проведіть декілька хвилин на кожній чакрі, поступово піднімаючись, від кореневої чакри до коронної. Завершення: після того, як пройдете всі чакри, уявіть себе оточеним світлом, яке гармонізує всю вашу енергетичну систему. Закінчіть медитацію, подякувавши Всесвіту.

Ці ритуали базуються на езотеричних переконаннях і практиках. Вони спрямовані на використання потенційно посиленої енергії параду планет для самопізнання, духовного зростання та гармонізації.

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