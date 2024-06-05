Парад планет летом 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Летом 2024 года у жителей Земли будет уникальная возможность увидеть видимый парад планет. Этот парад состоит из шести планет Солнечной системы: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

С точки зрения эзотерики, парад планет – это мощное энергетическое явление, которое можно использовать для проведения ритуалов, направленных на самопознание, исцеление и укрепление связи со Вселенной. Вот три эзотерических ритуала, которые рекомендуют проводить во время парада планет:

Ритуал очищения и защиты

Понадобится:

Белая свеча

Ладан или шалфей

Чаша с водой

Соль

Инструкции:

Подготовка: Найдите спокойное место, где вас никто не беспокоит. Зажгите белую свечу и ладан или шалфей. Очищение: Используя дым ладана или шалфея, очистите пространство вокруг себя. Представляйте, как дым уносит все отрицательные энергии. Защита: Посыпьте соль вокруг себя, образуя защитный круг. Возьмите чашу с водой и произнесите: "Эта вода очищает меня от всех отрицательных воздействий. Я защищен/защищена". Медитация: Закройте глаза и медитируйте, воображая себя в защитном пузыре света. Ощутите, как энергия парада планет очищает и защищает вас.

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Ритуал построения намерений

Понадобится:

Бумага и ручка

Маленькая стеклянная баночка

Зеленая свеча

Инструкции:

Подготовка: найдите спокойное место. Зажгите зеленую свечу, которая символизирует рост и новые начинания. Написание намерений: напишите свои желания и намерения на бумаге. Будьте конкретны и искренни. Активизация намерений: сложите бумагу и положите ее в стеклянную баночку. Представляйте, как энергия парада планет усиливает ваши намерения. Медитация: медитируйте, представляя, как ваши желания уже исполнились. Почувствуйте радость и благодарность. Закрытие ритуала: потушите свечу и храните баночку в безопасном месте как символ ваших намерений.

Ритуал гармонизации чакр

Понадобится:

Набор камней или кристаллов для каждой чакры (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)

Спокойная музыка или звуки природы

Инструкции:

Подготовка: лягте на спину в спокойном месте. Разместите камни в соответствии с расположением ваших чакр (от основания позвоночника до верхушки головы). Расслабление: включите спокойную музыку или звуки природы. Закройте глаза и расслабьтесь. Фокусировка на чакрах: начните с корневой чакры и представляйте, как энергия планетного парада входит в ваше тело через каждую чакру, очищая и гармонизируя ее. Медитация: проведите несколько минут на каждой чакре, постепенно поднимаясь от корневой чакры до коронной. Завершение: после того, как пройдете все чакры, представьте себя окруженным светом, гармонизирующим всю вашу энергетическую систему. Закончите медитацию, поблагодарив Вселенную.

Эти ритуалы основываются на эзотерических убеждениях и практиках. Они направлены на использование потенциально усиленной энергии парада планет для самопознания, духовного роста и гармонизации.

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