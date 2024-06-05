Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Парад планет летом 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Парад планет летом 2024 года: три интересных эзотерических ритуала

Парад планет — это интересное время с поля астрологии.

Парад планет происходит не очень часто.

Летом 2024 года у жителей Земли будет уникальная возможность увидеть видимый парад планет. Этот парад состоит из шести планет Солнечной системы: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

С точки зрения эзотерики, парад планет – это мощное энергетическое явление, которое можно использовать для проведения ритуалов, направленных на самопознание, исцеление и укрепление связи со Вселенной. Вот три эзотерических ритуала, которые рекомендуют проводить во время парада планет:

Ритуал очищения и защиты

Понадобится:

  • Белая свеча
  • Ладан или шалфей
  • Чаша с водой
  • Соль

Инструкции:

  1. Подготовка: Найдите спокойное место, где вас никто не беспокоит. Зажгите белую свечу и ладан или шалфей.
  2. Очищение: Используя дым ладана или шалфея, очистите пространство вокруг себя. Представляйте, как дым уносит все отрицательные энергии.
  3. Защита: Посыпьте соль вокруг себя, образуя защитный круг. Возьмите чашу с водой и произнесите: "Эта вода очищает меня от всех отрицательных воздействий. Я защищен/защищена".
  4. Медитация: Закройте глаза и медитируйте, воображая себя в защитном пузыре света. Ощутите, как энергия парада планет очищает и защищает вас.

Ритуал построения намерений

Понадобится:

  • Бумага и ручка
  • Маленькая стеклянная баночка
  • Зеленая свеча

Инструкции:

  1. Подготовка: найдите спокойное место. Зажгите зеленую свечу, которая символизирует рост и новые начинания.
  2. Написание намерений: напишите свои желания и намерения на бумаге. Будьте конкретны и искренни.
  3. Активизация намерений: сложите бумагу и положите ее в стеклянную баночку. Представляйте, как энергия парада планет усиливает ваши намерения.
  4. Медитация: медитируйте, представляя, как ваши желания уже исполнились. Почувствуйте радость и благодарность.
  5. Закрытие ритуала: потушите свечу и храните баночку в безопасном месте как символ ваших намерений.

Ритуал гармонизации чакр

Понадобится:

  • Набор камней или кристаллов для каждой чакры (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)
  • Спокойная музыка или звуки природы

Инструкции:

  1. Подготовка: лягте на спину в спокойном месте. Разместите камни в соответствии с расположением ваших чакр (от основания позвоночника до верхушки головы).
  2. Расслабление: включите спокойную музыку или звуки природы. Закройте глаза и расслабьтесь.
  3. Фокусировка на чакрах: начните с корневой чакры и представляйте, как энергия планетного парада входит в ваше тело через каждую чакру, очищая и гармонизируя ее.
  4. Медитация: проведите несколько минут на каждой чакре, постепенно поднимаясь от корневой чакры до коронной.
  5. Завершение: после того, как пройдете все чакры, представьте себя окруженным светом, гармонизирующим всю вашу энергетическую систему. Закончите медитацию, поблагодарив Вселенную.

Эти ритуалы основываются на эзотерических убеждениях и практиках. Они направлены на использование потенциально усиленной энергии парада планет для самопознания, духовного роста и гармонизации.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация