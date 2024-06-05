Парад планет летом 2024: что категорически запрещено делать

В июне земляне смогут увидеть парад планет, в частности, речь идет о шести планетах: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

С точки зрения эзотерики, во время парада планет считается, что энергетический фон может быть очень нестабильным и влиять на людей разными способами. Поэтому эзотерики рекомендуют избегать определенных действий и ситуаций, чтобы не попасть под отрицательное влияние.

Вот что они советуют не делать:

Избегать конфликтов : повышенная энергетика может обострить эмоции, поэтому следует избегать конфликтных ситуаций и ссор. Это может привести к более серьезным недоразумениям и негативным последствиям.

: повышенная энергетика может обострить эмоции, поэтому следует избегать конфликтных ситуаций и ссор. Это может привести к более серьезным недоразумениям и негативным последствиям. Не принимать важных решений : считается, что во время парада планет разум может быть запутанным, а интуиция недостаточно ясной. Поэтому не рекомендуется принимать важные решения, которые могут повлиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе.

: считается, что во время парада планет разум может быть запутанным, а интуиция недостаточно ясной. Поэтому не рекомендуется принимать важные решения, которые могут повлиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе. Избегать рискованных действий : следует избегать рискованных действий, как физически, так и финансово. Высокая энергетическая активность может привести к непредсказуемым последствиям.

: следует избегать рискованных действий, как физически, так и финансово. Высокая энергетическая активность может привести к непредсказуемым последствиям. Не начинать новые проекты : это не самое лучшее время для начала новых проектов или дел. Энергия может быть нестабильной, и новые начинания могут не иметь должной поддержки.

: это не самое лучшее время для начала новых проектов или дел. Энергия может быть нестабильной, и новые начинания могут не иметь должной поддержки. Не игнорировать свое здоровье : считается, что во время парада планет организм может быть более уязвим к стрессу и заболеваниям. Следует избегать переутомления, стрессовых ситуаций и больше внимания уделять своему здоровью.

: считается, что во время парада планет организм может быть более уязвим к стрессу и заболеваниям. Следует избегать переутомления, стрессовых ситуаций и больше внимания уделять своему здоровью. Избегать негативных мыслей и эмоций : негативные мысли и эмоции могут усиливаться во время парада планет, поэтому следует сознательно работать над поддержанием позитивного настроения и избегать каких-либо негативных воздействий.

: негативные мысли и эмоции могут усиливаться во время парада планет, поэтому следует сознательно работать над поддержанием позитивного настроения и избегать каких-либо негативных воздействий. Не заниматься черными магическими практиками : считается, что в этот период какие-либо негативные энергетические действия могут оказать особенно сильное влияние и привести к нежелательным последствиям.

Эти рекомендации основываются на эзотерических убеждениях и не имеют научных подтверждений. Однако они могут быть полезны тем, кто интересуется духовными практиками и желает избежать потенциально негативного влияния во время такого редкого астрономического явления, как парад планет.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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