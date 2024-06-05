Парад планет улітку 2024 року: що категорично заборонено робити

У червні земляни зможуть побачити парад планет, зокрема йдеться про шість планет: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

З погляду езотерики, під час параду планет вважається, що енергетичний фон може бути дуже нестабільним і впливати на людей різними способами. Тому езотерики рекомендують уникати певних дій і ситуацій, щоб не потрапити під негативний вплив.

Ось що вони радять не робити:

Уникати конфліктів : підвищена енергетика може загострити емоції, тому варто уникати конфліктних ситуацій та сварок. Це може призвести до більш серйозних непорозумінь та негативних наслідків.

: підвищена енергетика може загострити емоції, тому варто уникати конфліктних ситуацій та сварок. Це може призвести до більш серйозних непорозумінь та негативних наслідків. Не приймати важливих рішень : вважається, що під час параду планет розум може бути заплутаним, а інтуїція – недостатньо ясною. Тому не рекомендується приймати важливі рішення, які можуть вплинути на ваше життя в довгостроковій перспективі

: вважається, що під час параду планет розум може бути заплутаним, а інтуїція – недостатньо ясною. Тому не рекомендується приймати важливі рішення, які можуть вплинути на ваше життя в довгостроковій перспективі Уникати ризикованих дій : варто уникати ризикованих дій, як фізично, так і фінансово. Висока енергетична активність може призвести до непередбачуваних наслідків.

: варто уникати ризикованих дій, як фізично, так і фінансово. Висока енергетична активність може призвести до непередбачуваних наслідків. Не починати нових проєктів : це не найкращий час для початку нових проєктів або справ. Енергія може бути нестабільною, і нові починання можуть не мати належної підтримки.

: це не найкращий час для початку нових проєктів або справ. Енергія може бути нестабільною, і нові починання можуть не мати належної підтримки. Не ігнорувати своє здоров'я : вважається, що під час параду планет організм може бути вразливішим до стресу та захворювань. Варто уникати перевтоми, стресових ситуацій та більше уваги приділяти своєму здоров'ю.

: вважається, що під час параду планет організм може бути вразливішим до стресу та захворювань. Варто уникати перевтоми, стресових ситуацій та більше уваги приділяти своєму здоров'ю. Уникати негативних думок та емоцій : негативні думки та емоції можуть посилюватися під час параду планет, тому варто свідомо працювати над підтриманням позитивного настрою та уникати будь-яких негативних впливів.

: негативні думки та емоції можуть посилюватися під час параду планет, тому варто свідомо працювати над підтриманням позитивного настрою та уникати будь-яких негативних впливів. Не займатися чорними магічними практиками: вважається, що в цей період будь-які негативні енергетичні дії можуть мати особливо сильний вплив та призвести до небажаних наслідків.

Ці рекомендації базуються на езотеричних переконаннях і не мають наукових підтверджень. Однак вони можуть бути корисними для тих, хто цікавиться духовними практиками і бажає уникнути потенційно негативного впливу під час такого рідкісного астрономічного явища, як парад планет.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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