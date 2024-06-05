Парад планет улітку 2024: що варто робити з погляду езотерики

У червні 2024 року шість планет Сонячної системи вишикуються в один ряд, який називають "парадом планет".

З погляду езотерики, парад планет – це явище, коли кілька планет Сонячної системи вирівнюються в один ряд. Езотерики вважають, що таке явище має сильний вплив на енергетику Землі і кожної людини окремо. Вони припускають, що під час параду планет можна зробити наступне:

Медитації та духовні практики: вважається, що енергетика під час параду планет посилюється, тому медитації можуть бути більш ефективними. Це час для глибокого внутрішнього споглядання, очищення та самопізнання. Побудова намірів та бажань: в період параду планет рекомендують чітко формулювати свої бажання та наміри. Цей час вважається сприятливим для того, щоб закласти основу для майбутніх досягнень. Очищення простору та енергетики: рекомендується провести очищення житлового простору, використовувати практики енергетичного очищення, такі як паління шавлії або використання дзвіночків. Ритуали та обряди: парад планет вважається сприятливим часом для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, спрямованих на залучення позитивної енергії, благополуччя та захисту. Журналювання та саморефлексія: запис своїх думок, почуттів та переживань може допомогти краще зрозуміти себе та своє життя. Це також хороший час для ведення щоденника мрій та цілей. Збалансування чакр: рекомендується практикувати вправи або медитації, спрямовані на гармонізацію та збалансування енергетичних центрів (чакр). Звернення до астрології: консультації з астрологами можуть надати додаткове розуміння впливу параду планет на ваше особисте життя та дати рекомендації щодо кращого використання цього періоду.

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Ці поради є частиною езотеричного бачення та не мають наукових підтверджень, однак можуть бути корисними для тих, хто цікавиться духовними практиками і бажає скористатися потенційно посиленою енергетикою такого рідкісного астрономічного явища.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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