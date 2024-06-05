Орбан заявив, що громадяни Угорщини гинуть на війні в Україні

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, мовляв, його країна - єдина у Європейському Союзі "чиї громадяни гинуть на війні в Україні".

Про це політик сказав а інтерв'ю італійській газеті Il Giornale.

За словами Обрана, йдеться про угорську меншину на західній частині України. Її представники, каже угорський прем'єр, долучаються до Збройних сил України й гинуть на війні. Також політик заявив про "війну на нашому (угорському - Рад.) кордоні", бо "Угорщина межує з Україною"

"В Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії і гинуть. Ми єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні. Війну розпочала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі запитання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", - наголосив угорський прем'єр.

Орбан також висловив невдоволення тим, що союзники дозволили Україні завдавати ударів по території агресорки РФ західною зброєю. З його слів, це спричинить "сильну реакцію Росії". Окрім того, стратегію ЄС у цьому питанні очільник угорського уряду вважає "тактично невдалою". Мовляв, йдеться про гру з вогнем.

"Нам слід поставити запитання, у чому полягають стратегічні інтереси Європи, і закликати до припинення вогню. Усе це неправильно, і громадська думка хоче миру, а не війни", - цинічно заявив Віктор Орбан.

Як повідомлялося, Віктор Орбан також заявив, мовляв, кандидат у президенти США Дональд Трамп може за один день закінчити війну та навіть потім розпочати переговори.

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