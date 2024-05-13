Жодних "здрасьтє" та "прівєт": як віталися в Україні 60-80 років тому

У другій половині двадцятого століття не було стільки русизмів, як зараз. Особливо це стосується привітань. Наша мова, насправді, має дуже багато слів та словосполучень, якими можна привітатися. У багатьох регіонах України так вітаються й донині. Розповідаємо, як віталися наші дідусі й бабусі в минулому столітті, посилаючись на обговорення в одній із мовних груп на Facebook.

Як віталися в Україні у другій половині ХХ століття

Досить цікаво, та українці у 60-80 роках минулого століття окрім привітання "Добрий день!" використовували ще й інші словосполученя, які на перший погляд зовсім не схожі на привітання. Такі форми на сьогодні практично не вживаються або так вітаються зовсім старенькі люди.

Моє шанування!

Слава Ісусу! – Навіки слава!

Щасти Боже чи Боже поможи! – Казав Біг, щоб і тобі поміг!

Здоровенькі були!

У коментарях до обговорення пишуть, що привітання "Слава Ісусу Христу" часто вживалося, коли люди сходилися на похорон.

Також зазначається, що в західних регіонах нашої країни ще й досі можна почути вітання серед людей похилого віку: "Помагай Боже". На що у відповідь кажуть: "Дай Боже щастя!" чи "Дякую, дай Боже Вам!"

Як ще можна гарно привітатися українською

Насправді, слово "привіт" також можна вживати, адже всі слов’янські мови походять з праслов’янської, тому мають багато однакових лексем на позначення одного й того ж поняття. А щоб урізноманітнити свій лексичний запас, можна для привітання використовувати ще й такі слова та словосполучення:

вітаю;

мої вітання;

доброго ранку;

добридень або добрий день;

добривечір або добрий вечір;

здоров був;

здоров'ячка;

здоровенькі були;

здрастуй;

здрастуйте;

уклін;

моє шанування.

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