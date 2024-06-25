Тищенку можуть оголосити додаткові підозри - ДБР

Вже сьогодні чи завтра депутатові оберуть запобіжний захід.

Народному депутату Миколі Тищенку, якому вже висунули підозри через події у Дніпрі, можуть оголосити додаткові підозри.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі "Київ24".

Вона наголосила: слідство також не виключає, що під час досудового розслідування можуть з'ясуватись й інші обставини та факти.

Щодо справи про незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця, то найближчими днями Тищенку оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення буде просити цілодобовий домашній арешт.

"У народного депутата, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - заявив Сап'ян.

Оголошення підозри Тищенку

У вівторок, 25 чернвя, нардепу Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого у Дніпрі. Зазначається, що 20 червня група осіб за його вказівкою протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

У депутата провели обшук. Правоохоронці, зокрема виявили стоси іноземної валюти та швейцарський годинник Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, ціна якого стартує від близько 50 тисяч євро.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

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