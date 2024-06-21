Експерти з коучингу та бізнес-тренери рекомендують оточувати себе розумними людьми, які б стимулювали до роботи над собою.

Високий рівень інтелекту – це не диплом із відзнакою чи наукова ступінь. Це досить глибоке поняття, яке охоплює загальний розвиток людини як особистості. Експерти у галузі тренерства та психологи рекомендують оточувати себе людьми, які прагнуть до постійного розвитку, і обмежувати спілкування з тими, хто має низький інтелектуальний потенціал. Розповідаємо, які ознаки видають людину з низьким рівнем інтелекту, і чому це призводить до проблем.

Шаблонне мислення

Люди, які не йдуть у розвиток, зазвичай мислять стереотипами, опираючись новим ідеям чи будь-яким прогресивним методам. Небажання впускати у своє життя нову інформацію і робити щось по-іншому видає низький рівень інтелекту. Це призводить до деградації людини як особистості, вона зупиняється у своєму розвитку, тим самим прирікаючи себе на постійні невдачі.

Невміння змінювати свій світогляд

Людина, яка не вчиться новому, звикла опиратися на свій минулий досвід, який давно не актуальний у нових реаліях буття. Всі люди, які перебувають у процесі навчання та адаптації до нових умов життя, мають неабияку гнучкість, бо вміють змінювати свій світогляд. Це дозволяє їм бути у потоковому стані та відкриває нові можливості й перспективи. Люди, які не бажають змінювати свої переконання, часто залишаються далеко позаду, чим створюють для себе купу проблем і не здатні використати нові можливості, які дає їм життя. А все тому, що їхні погляди, які сформувалися ще багато років тому, більше не працюють на них, а лише заважають рухатися вперед.

Відсутність бажання отримувати новий досвід

Люди, які не бачать потреби у розвитку, не впускатимуть у своє життя новий досвід та ідеї. Вони уникатимуть контакту з цікавими прогресивними людьми, не сприйматимуть нових форм у мистецтві, музиці та літературі. Люди з високим рівнем інтелекту, навпаки, прагнуть отримати більше нового досвіду, щоб мати наповнене, цікаве та повноцінне життя.

Невміння правильно приймати рішення

Люди з низьким рівнем інтелекту спираються на свій колишній досвід, який не працює в нових реаліях. Тому досить часто їхні рішення неправильні, бо вони не здатні побачити потенційні переваги чи ризики свого вибору. Така обмеженість створює їм купу проблем у комунікації з іншими людьми, які потерпають від помилкових рішень особи з низьким рівнем інтелекту.

Погано розвинені комунікаційні навички

Якщо людина не бажає навчатися новому, перебуває у перманентному стані деградації і відхрещується від прогресивних ідей, вона просто не здатна до ефективного спілкування з іншими. Така особа ніколи не вмітиме іти на компроміс, не відчуватиме емпатії до інших, не буде схильною до конструктивного діалогу. Людина з низьким рівнем інтелекту абсолютно не вміє сприймати конструктивну критику, не розуміє гумору та сарказму, не приймає чужої точки зору і не знає про існування емоційного інтелекту.

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