В Україні має народити дитину 62-річна жінка: що відомо про неї

В Україні незабаром має народити дитину нова найстарша породілля.

Як розповіли ТСН.ua джерела серед лікарів-репродуктологів, зараз цій жінці 62 роки, але незабаром виповниться 63.

За даними медиків, ця породілля спостерігається в одній з відомих київських клінік, має складний діагноз, але попри це лікарі мають надію, що вагітність та пологи завершаться благополучно.

Народжували і в 50, і в 65

В той же час, як з’ясував ТСН.ua, в колах репродуктологів кажуть про ненаполегливу рекомендацію не здійснювати процедуру штучного запліднення жінкам, яким понад 55 років.

Це пов’язують з подією, яка сталась в Україні в лютому 2011 року – тоді в Чернігові після штучного запліднення народила дитину найстарша породілля на ім’я Валентина Підвербна.

На той час цій чернігівській пенсіонерці було 65 років.

Після пологів Підвербної лікарі-репродуктологи розповіли, що вона на той час була рекордсменкою в своїй "категорії".

До родини Підвербних нерідко була прикута увага, через декілька скандалів - донька пенсіонерки скаржилась на умови, а сама Валентина Підвербна нещодавно розповіла ТСН.ua, що хоче народити ще одну дитину.

До речі, Валентина Підвербна не є виключенням серед бажаючих народити у пенсійному чи передпенсійному віці.

"Наприклад, мені відомо мінімум про один випадок протягом останнього часу, що процедуру штучного запліднення робили жінці, який було трохи більше 50 років. Вагітність та пологи пройшли нормально", - розповідав ТСН.ua один з українських репродуктологів.

Раніше повідомлялось про те, що у Польщі 13-річна дівчинка раптово народила під час шкільної екскурсії.

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