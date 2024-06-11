Скандальний Меладзе вперше став дідусем

Скандальний співак Валерій Меладзе вперше став дідусем.

Онука музикантові 10 червня народила його 25-річна донька від першої дружини Ірини. Зокрема, первісток Софії з'явився на світ в Росії, про що вона повідомила у своєму Instagram. Валерій Меладзе став дідусем онука, якому його донька дала ім'я Георгій. Малюк народився з вагою в понад 3 кіло та зі зростом 52 см.

Валерій Меладзе з донькою Софією

"Ласкаво просимо, Георгію Савичу", - звернулася до новонародженого малюка Софія.

Допис доньки Валерія Меладзе

Зазначимо, Софія – донька Валерія Меладзе від першої дружини Ірини. Також колишнє подружжя має 33-річну доньку Інгу та 21-річну Аріну. Другою дружиною співака стала скандальна російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка народила йому доньку Агату та двох синів Костянтина та Луку.

Нагадаємо, Валерій Меладзе має доволі неоднозначну позицію щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія. На початку російського вторгнення музикант підтримав українців та закликав негайно це все припинити. Утім, артист швидко передумав та видалив відео зі своїм "протестом".

Чи підтримує Валерій Меладзе війну Росії проти України: скандал із російським співаком в Куршевелі

На початку 2023 року на новорічному корпоративі в ОАЕ Меладзе на слова шанувальника "Слава Україні!" тихенько відповів "Героям слава!". Після цього в РФ його почали скасовувати. Виконавець одразу ж виправдався, що "не те мав на увазі" і "його не так зрозуміли", однак російський бізнес він втратив. Того ж таки 2023 року українські журналісти підловили Меладзе на курорті в Куршевелі та поцікавилися, яка ж у нього насправді позиція щодо війни в Україні. Співак замість відповіді почав тікати від камери.

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