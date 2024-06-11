Безуглу – головою Міноборони?: що каже відомий військовий

Офіцер розповів, що думають його знайомі-військові з приводу висловлювань Безуглої на адресу Генштабу і головкома Сирського.

Народна депутатка Мар'яна Безугла після численної критики на адресу головкома ЗСУ, Генштабу і Міноборони, висунула свої пропозиції щодо змін, якби стала міністеркою оборони.

Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов прокоментував таку заяву нардепки. Про це він сказав в ефірі "Київ 24".

"Чому б і ні. У нас взагалі багато людей без потрібної освіти, без фахового досвіду перебувають на державних посадах різного рівня. Ми бачимо, що це їм не дуже заважає керувати країною. Тому тут Мар'яна Безугла знаходиться в тренді. Можливо треба її поставити на цю посаду хоча б на день, щоб була "прививка" у суспільстві від безглуздих рішень", – різко зазначив Касьянов.

Офіцер розповів, що думають його знайомі-військові з приводу висловлювань Безуглої.

"Я скажу, що турбує людей в погонах – що таким чином депутатка Безугла завдає шкоди репутації держави і президентові, як Верховному головнокомандувачу зокрема. Бо це він вирішує, кого призначати, кого знімати, кого критикувати. А не депутатка", – сказав він.

Водночас, Касьянова визнав, що у простих військових є дуже багато питань до військового командування, Міноборони, головкома ЗСУ. "Дуже погано працює вся система, хоч ми вже довго на війні", – підсумував він.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів. Наприкінці травня, повернувшись з фронту, народна депутатка назвала деяких генералів "злочинцями", звинувативши їх у наступі РФ на Харківщину та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкома Сирського про останній для нього "дзвіночок".

30 травня Безугла заявила, що від моменту відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і його заміни на Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося.

Декілька днів тому нардепка розкритикувала Сирського за те, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб нібито створюють нові бригади, "щоб загнати мобілізованих недонавчених людей і прилаштувати офіцерів у штаби".

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