Снаряди для ЗСУ: Україна отримала першу партію снарядів в межах чеської ініціативи

Деталі надходження невідомі.
Перша партія боєприпасів, які закупили у межах ініціативи Чехії, прибула до України. Сталося це "деякий час тому".
Про це заявив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.
"Деякий час тому перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула до України. Ми робимо те, що потрібно", - наголосив політик.
Фіала бодай якихось деталей не повідомив. Втім, у травні Прага заявляла, що перші 50 000-100 000 артилерійських снарядів прибудуть до України червні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що партнери нададуть кошти для купівлі 500 тисяч боєприпасів. До ініціативи Праги долучилися майже 20 країн.
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