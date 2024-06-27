Якому знаку Зодіаку пощастить 28 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – знаходяться на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку Зодіаку пощастить сьогодні – 28 червня?

День категорично не підходить для нових починань, а ось для з'ясування та налагодження стосунків з близькою людиною – цілком, і це робить його чудовим переходом від робочого тижня до уїк-енду. У цей час вдасться порозумітися з самим непримиренним, незговірливим і впертим опонентом, тому будь-які важливі, але складні переговори бажано приурочити саме до нього. День також сприятливий для отримання нових знань, які найближчим часом стануть у нагоді в роботі, так що не варто відхилятися від навчання.

Лев

Леви зможуть отримати відповідь на питання, яке хвилює їх уже досить довгий час. Причому їм для цього й робити нічого не доведеться – цілком достатньо подумки, а ще краще – проговорити вголос, сформулювати проблему, ну а далі залишається тільки чекати на знак, який обов'язково подасть Всесвіт. Головне – не пропустити його, зумівши розглянути у найнесподіваніших «посланнях»: уривках чужих розмов, цитатах телевізійних та радіопередач, рекламних слоганах.

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