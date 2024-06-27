РФ вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

Вночі проти четверга, 27 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Армія РФ застосувала ракети повітряного, морського базування та ударні безпілотники Shahed. Сили ППО збили 28 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

РФ застосувала шість ракет різних типів та 23 БпЛА:

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської область РФ.);

аеробалістичну ракету Х-47 М2 (із повітряного простору Тамбовської область РФ.); чотири крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

крилаті ракети (із північно-східної частини акваторії Чорного моря); одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області РФ);

керовану авіаційну ракету (із повітряного простору Курської області РФ); 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - російський Приморсько-Ахтарськ).

"До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - наголосив Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

чотири крилаті ракети "Калібр";

крилаті ракети "Калібр"; одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69; 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, цієї ночі в регіонах кілька разів оголошувати повітряну тривогу. Зокрема, "червоніла" вся країна. Вночі ворог атакував Україну "Калібрами", а також безпілотниками.

Так, у низці областей було гучно. У Хмельницькій та Івано-Франківській областях пролунали вибухи, а також на Київщині та Полтавщині.

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