РФ вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

"Кинджал" збити не вдалося.
Вночі проти четверга, 27 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Армія РФ застосувала ракети повітряного, морського базування та ударні безпілотники Shahed. Сили ППО збили 28 повітряних цілей.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
РФ застосувала шість ракет різних типів та 23 БпЛА:
- одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської область РФ.);
- чотири крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області РФ);
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - російський Приморсько-Ахтарськ).
"До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - наголосив Олещук.
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- чотири крилаті ракети "Калібр";
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, цієї ночі в регіонах кілька разів оголошувати повітряну тривогу. Зокрема, "червоніла" вся країна. Вночі ворог атакував Україну "Калібрами", а також безпілотниками.
Так, у низці областей було гучно. У Хмельницькій та Івано-Франківській областях пролунали вибухи, а також на Київщині та Полтавщині.
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