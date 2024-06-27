Ворог атакував Україну "Калібрами": в укриття

Ворог запустив крилату ракету типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку" - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, "Калібри" запустили з акваторії

Через атаку у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Два "Калібри" по Одесі: ракетне влучання, масштабна пожежа

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Україною кружляють ворожі безпілотники.