Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог атакував Україну "Калібрами": в укриття

Ворог атакував Україну "Калібрами": в укриття

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Ворог запустив крилату ракету типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку" - йдеться у повідомленні.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

За попередньою інформацією, "Калібри" запустили з акваторії 

Через атаку у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. 

Два "Калібри" по Одесі: ракетне влучання, масштабна пожежа

Два "Калібри" по Одесі: ракетне влучання, масштабна пожежа

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Україною кружляють ворожі безпілотники

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація