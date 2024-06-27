Ворог атакував Україну "Калібрами": в укриття

Перебувайте в укриттях.
Ворог запустив крилату ракету типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
"Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку" - йдеться у повідомленні.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.
За попередньою інформацією, "Калібри" запустили з акваторії
Через атаку у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Україною кружляють ворожі безпілотники.