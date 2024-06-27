У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 22.00 26.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях. За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку . Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії. На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак.

за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак. Напружена ситуація на Сіверському напрямку . Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває. На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки. На Торецькому напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку . Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

. Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога. На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження. Так, зокрема, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, експерт-міжнародник Євген Добряк спрогнозував, чи може Кім Чен Ин відправити свої військових на війну проти України. На думку експерта, пряме втручання Північної Кореї у війну проти України на боці Російської Федерації, зокрема відправлення північнокорейських військових, може мати летальні наслідки для режиму Кім Чен Ина.

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