НЛО попали в объектив видеокамеры пилотов Boeing 747 во время рейса (видео)

Два пилота пассажирского самолета Boeing 747 увидели в небе несколько НЛО, невидимых для радаров. Однако любительское видео, записанное в кабине пилотов, подтверждает неожиданную встречу.

Об этом пишет Daily Mail.

Два пилота Boeing 747 нигерийской авиакомпании Max Air выполняли очередной рейс из Саудовской Аравии в Нигерию. Капитан Рууд Ван Пангеманан, пилот с 32-летним опытом, рассказал, что через пол часа после взлета в небе появилось несколько ярких белых сфер, которые "свободно двигались в небе и не отражались на радарах". Все, что происходило в кабине пилотов, капитан записывал на видеокамеру. После рейса кадры стали подтверждением, что неопознанные летающие объекты экипажу самолета не привиделись.

"Это мой опыт наблюдения чего-то странного или НЛО", – рассказал Рууд.

Во время наблюдения за вероятным НЛО пилоты пытались понять, что именно они видят. Версии о других самолетах или беспилотниках отпали почти сразу, так как подобные объекты должны были бы зафиксировать радары самолета. Но радиолокационная аппаратура показывала, что воздушное пространство вокруг Boeing 747 – чистое.

"То, что мы видели, все еще остается загадкой. Мы подумали, что это звезда, но звезды не двигались, а огни НЛО долго светились и двигались", – поделился наблюдениями капитан.

Напоследок пилоты предположили, что огни могут быть спутниками, но и эту идею отвергли, ведь объекты двигались слишком хаотично, тогда как спутники должны двигаться четко по своей орбите.

"Мы видим эти яркие по всему миру, и мы видим, что они совершают очень интересные маневры", – заявил директор Управления Пентагона по решению аномалий (AARO), физик Шон Киркпатрик.

В мае 2023 года он представил последние результаты исследований AARO независимой группе экспертов NASA, изучающей феномен НЛО. Результаты исследований около 800 случаев наблюдений за НЛО показывают, что примерно 5% из них представляли собой реальные сбивающие с толку аномалии.

Напомним, Республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающийся слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил, что правительство США скрывает существование инопланетян с конца 19 века.

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