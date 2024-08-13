Ряд областей Украины атакуют БПЛА и ракеты: что известно

Жителей областей, где есть риск обстрела, просят позаботиться о собственной безопасности.

Территорию Украины атакуют дроны и ракеты. Риск обстрела находится в ряде областей.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА заходят с севера Сумской области в направлении Черниговской, курс западный", — написали в ВС ВСУ.

Как добавляет телеграмм-канал "Николаевский Ванек", 7 БпЛА пролетают по Шостке в сторону Черниговской области.

Кроме того, вражеская ракета двигается с востока Сумщины в направлении Черниговщины. Курс западный.

Напомним, во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.

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