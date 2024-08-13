В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении.

Карта тревог по утрам 13 августа.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью 13 августа армия РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.

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