В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Во вторник утром, 13 августа, Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью 13 августа армия РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.
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